Корректировщик обстрела Мариуполя выходит из тюрьмы по закону Савченко

Соучастник обстрела Мариуполя выходит на свободу / Фото: Радио Свобода

На свободу благодаря так называемому закону Савченко в ближайшее время выйдет Валерий Кирсанов, который был корректировщиком огня во время обстрела Мариуполя в январе 2015 года, и был осужден на девять лет лишения свободы.

"Закон есть закон, и все мы его должны выполнять. Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу", - сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По словам силовика, террорист Кирсанов причастен к гибели 30 и ранении 117 мирных жителей во время циничного обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе.

"Мы все вместе несем ответственность за этот закон, потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно, просто сделали вид, что не услышали", — добавил Аброськин.

/ Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Напомним, независимая расследовательская группа Bellingcat привела доказательства причастности российских военнослужащих к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года. Восточные кварталы города обстреляли поддерживаемые РФ боевики самопровозглашенной "ДНР" с территории, которая в тот момент находилась под их контролем.