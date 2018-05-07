Российские военные причастны к обстрелу Мариуполя – Bellingcat

Независимая расследовательская группа Bellingcat привела доказательства причастности российских военнослужащих к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года.

По информации Bellingcat, 24 января 2015 восточные кварталы Мариуполя обстреляли поддерживаемые РФ боевики самопровозглашенной "ДНР" с территории, которая в тот момент находилась под их контролем.

Отмечается, что две ракетных системы залпового огня за один день до трагедии были доставлены из России и впоследствии возвращены на прежнее место дислокации. Планирование и реализацию операции, согласно приведенным доказательствам, осуществляли кадровые российские военные. Специалисты Bellingcat установили личность девяти координаторов обстрела, в том числе генерал-майора Степана Ярощука.

В сообщении расследовательсткой группы указано, что все собранные материалы будут обнародованы в ближайшие дни.

Напомним, жертвами обстрела из систем залпового огня в Мариуполе в январе 2015 года, по данным украинских следователей, стал 31 человек, 117 были ранены. Снаряды разрушили дома, магазины и рынок. Официальный Киев также возлагает ответственность за обстрел Мариуполя на российских военных.

Как ранее сообщалось, результаты расследования о причастности кадровых военных РФ к обстрелу Мариуполя опубликовали в СБУ. По данным, в оккупированном Донецке обстрелом руководил непосредственно полковник ВС РФ Александр Цпаплюк с позывным "Горец".