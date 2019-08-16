Порошенко "забыл" в декларации о двух компаниях - в НАПК " не заметили"

Порошенко указал в е-декларации, что является бенефициаром в 102 фирмах / Reuters

Пятый Президент Украины Петр Порошенко не указал в декларации за 2017 год две компании, а Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции этого не заметило.

В частности, Порошенко в ежегодной декларации за 2017 год указал, что является бенефициаром в 102 фирмах, пишут Наші гроші. В то же время, по данным единого реестра юрлиц и других открытых реестров, он "забыл" указать ООО "Калина-автолизинг" и ООО "Страна ассистанс".

В частности, в 2017 году ОАО "Страховая компания "Калина" образовала ООО "Калина-автолизинг", в ноябре 2017 года бенефициаром и владельцем существенного участия в этом ООО числился Порошенко.

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал ООО "Калина-автолизинг" составил 18 млн грн, что превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В 2009 году было основано ООО "Страна ассистанс", а 21 июля 2016 года владельцем существенного участия и конечным бенефициарным владельцем ООО стал Порошенко.

В течение 2016-2019 годов изменений относительно конечного бенефициарного владельца и учредителей ООО не было. Уставный капитал предприятия составляет 62500 грн.

22 июня 2018 года НАПК решением №1281 отчиталось о полной проверке декларации Порошенко и нарушений не выявило.

Читайте такжеЭксперт оценил шанс того, что Порошенко окажется за решеткойКстати, "забывчивость" Порошенко подпадает под ст. 366-1 КК ("Декларирование недостоверной информации"). Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ГБР расследует 11 уголовных дел против пятого президента Украины и других высокопоставленных лиц.

К примеру, 12 августа Порошенко допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.