В Одессе депутат после драки коллег передумал увольняться

Чиновник передумал уходить в отставку / Фото: Facebook/Анатолий Урбанский

Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский решил не уходить с должности после масштабной драки коллег и отозвал сое заявление.

"Раз вы не можете меня провести в отставку. Все депутаты хотят, чтобы я остался — я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности", - цитирует чиновника Укринформ.

Урбанский принял решение после перерыва на сессии, на которой безуспешно и с кулаками пытались отправить в отставку также заместителей главы облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

Чиновник собирался уходить с должности в связи с избранием народным депутатом от 143 округа с центром в Измаиле от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность. Как он намерен работать в Верховной Раде и одновременно в Одессе, Урбанский не уточнил.

Напомним, внеочередная сессия Одесского областного совета началась с масштабной драки. Однопартиец Урбанского Виталий Свичинский обвинил коллег в сговоре, заблокировал трибуну и устроил драку.