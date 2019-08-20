Офис инноваций, а не диппредставительство: посол Украины в Израиле сделал важное заявление

Нетаньяху и Зеленский договорились открыть офис инноваций в Иерусалиме / president.gov.ua

Украина не планирует переносить из Тель-Авива в Иерусалим украинское посольство или консульство. Речь идет об открытии офиса по внедрению инноваций, заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

"На сегодняшний день речь идет не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества", - сказал Надоленко.

По его словам, Украине очень важно поддерживать тесные инновационные связи с Израилем, потому что это "стартап-нация", где "постоянно зарождаются новые технологии".

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - спрогнозировал дипломат, передает Укринформ.

Читайте такжеРандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявленияНапомним, ранее Владимир Зеленский озвучил итоги визита Биньямина Нетаньяху в Киев. "Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень", - сообщил Зеленский в Facebook.

Украинский лидер уточнил, что после визита последует ратификация Соглашения о свободной торговле между странами, были подписаны документы о сотрудничестве в сферах образования, культуры, спорта и аграрной отрасли.

Тажке ранее сообщалось, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху договорились о пенсиях от Украины для израильтян. Нетаньяху отметил, что президент Украины лично обещал ратифицировать соглашение (подписанное еще в 2008-м) о выплате пенсий бывшим украинских пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые репатриировались по алии в Израиль после обретения Украиной независимости.