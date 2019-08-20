Знатный гешефт: Зеленский с Нетаньяху договорились о пенсиях от Украины для израильтян

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху / president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ряд крайне важных вопросов, касающихся межгосударственных отношений.

"Наши народы пережили две величайшие трагедии в новейшей истории - Голодомор и Холокост. Из сообщений СМИ я знаю, что Биньямин Нетаниягу поддерживает инициативу создания мемориала жертвам Голодомора в Израиле. Это будет очень тепло воспринято украинским народом. Я призываю израильские власти признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Мы обсуждали этот вопрос в ходе переговоров", − заявил Зеленский.

Нетаньяху также отметил, что президент Украины лично обещал ратифицировать соглашение (подписанное еще в 2008-м) о выплате пенсий бывшим украинских пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые репатриировались по алии в Израиль после обретения Украиной независимости.

В конечном итоге, Нетаньяху, Зеленский, а также послы двух стран подписали несколько важных соглашений - в том числе об изучении иврита в Украине и украинского языка в Израиле.



Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что жена израильского премьера Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете и швырнула каравай на землю в аэропорту Борисполь.

Представители президента Зеленского быстро отреагировали на инцидент, рассказав, что поступок был совершен неумышленно.

Сам Нетаньяху считает нестоящей внимания случайностью это происшествие и распек СМИ, раздувшие из него сенсацию.