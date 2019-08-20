Скандал с караваем: в Израиле нет бережного отношения к хлебу – посол Украины

Служба протокола не предупредила Сару Нетаньяху об украинской традиции, убежден посол / Фото: Reuters

Инцидент в аэропорту Борисполь с караваем и супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, скорее всего, является недоработкой израильской службы протокола, которая не предупредила Сару Нетаньяху об украинской традиции, заявил посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко 20 августа.

"Я думаю, что это просто недоработки израильского протокола - там случайно не предупредили супругу премьер-министра об этой традиции. К тому же, в Израиле нет традиции такого очень уважительного и бережного отношения к хлебу, как в Украине - у них, например, после Песаха весь хлеб сжигается, поэтому, чтобы вы понимали, хлеб - это не что-то чрезвычайное для Израиля", - сказал Надоленко.

Посол уточнил, что на видео встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Борисполь отчетливо видно, что в руках Сары Нетаньяху оставались "какие-то крохи, которые она просто стряхнула".

Читайте такжеРандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявления"Я думаю, что на это не стоит обращать внимание. Нам нужно обращать внимание на действительно важные вещи - этим визитом была подтверждена дружба между Украиной и Израилем и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - резюмировал посол.

Напомним, ранее Объёдиненная еврейская община Украинывыразила протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.

"Объединённая еврейская община Украины не исключает, что данные новости культивируются и распространяются с целью испортить и очернить исторически важное событие - визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину и его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подписание стратегически важных соглашений между государствами", - заявил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач на своей странице в Facebook.

Также ранее Биньямин Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебом. По его словам, "все разговоры о неуважении (жены Нетаньяху – ред.) к Украине – полный вздор". Инцидент с хлебом-солью – это мелочь, уверен, израильский чиновник. А главное – что "Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выказать свое уважение к этой стране".

Также ранее у Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху. "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.