"Историческая встреча": Зеленский озвучил итоги визита Нетаньяху

Первый визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину стал исторической встречей, которая станет залогом последующего сотрудничества между странами в различных сферах.

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень", - сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.

Украинский лидер уточнил, что после визита последует ратификация Соглашения о свободной торговле между странами, были подписаны документы о сотрудничестве в сферах образования, культуры, спорта и аграрной отрасли.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, лидеры стран почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру, поскольку народы Украины и Израиля имеют общую историю и память.

Президент добавил, что сотрудничество с Израилем позволит Украине в последующие пять лет развивать технологи и инновации, а также стать узнаваемым мировым брендом.

Как ранее сообщалось, Нетаньяху считает нестоящей внимания случайностью инцидент с его супругой в аэропорту, из которого СМИ сделали сенсацию.

Ранее у Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху. В Офисе президента полагают, что поступок был совершен неумышленно.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выражает протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.

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