"Тектонические плиты, грязевые вулканы": в Харькове обрушился мост - видео

В Харькове "устал" мост / Полиция Харьковской области

В воскресенье, 25 августа в Харькове произошло ЧП - частично рухнул автомобильный мост.

По информации, обрушение моста произошло недалеко от рынка Лоск в направлении поселка Песочин. Сообщение об обвале поступило в 08:46.

В результате ЧП движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, передает пресс-служба харьковской полиции.

Отметим, под видео харьковчане стали активно искать виноватого в обрушении.

В Харькове обрушился мост / Полиция Харьковской области

Досталось и мэру Харькова Геннадию Кернесу.

"Надо гепе писькомериться зоопарками с фельдманом, детские комплексы реализовывать с атракционами - сука лудший мэр", - сказал житель города.

"Это все фигня, зато у нас фонтан с обезьянами есть!", - добавил еще один харьковчанин.

"Пока чубатые мриют как льдами смоет Крымский мост, у самих все разваливается:))", - позлорадствовал некто под ником Фредди.

"Вообще сейчас на Украине может разом как начать сыпаться инфраструктура,и не только транспортная,вся.За время не зависимости Украины деньги в ремонт и обновление не вкладывали,а ресурс как раз и израсходован.Хороший шанс поднять экономику если начать ремонт и обновление всей транспортной инфраструктуры,но нужно много денег и мало воров у власти.Скакать не строить", - высказался Денис Караблев.

Краску на перилах ко дню флага не обновили, вот и ответочка прилетела сразу", - высказался Егений Хилков.

"Тектонические плиты, грязевые вулканы, мост скоро рухнет...", - скептически заявил Олег Плахотный.

Читайте также"Надо вызывать зоо-патруль": в Сети позубоскалили по поводу мух на мосту КличкоНапомним, ранее в Киеве рухнули части бетонной конструкции пешеходного (Паркового) моста через Днепр, соединяющего Труханов остров с центральной частью города.