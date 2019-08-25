У Зеленского рассказали, во сколько раз снизились поставки дизеля из России

Андрей Герус / Униан

Андрей Герус, официальный представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров, заявил о том, что объемы поставок дизеля из РФ на Украину показывают в августе 2019-го снижение вдвое.

"В августе объемы поставок дизеля из России уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Геруса, никакого дефицита Украина в дизельном топливе не испытывает и в целом стоимость "соляры" снизилась.

Напомним, ранее Кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа. Позднее эксперт Сергей Куюн спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФ.

