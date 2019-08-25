"Позор!" На Дне независимости в Харькове выступила группа из России

Garage dayz сыграли металл на Дне независимости в Харькове / Фото: Facebook/Dmytro Bibik

В Харькове 24 августа на торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины в парке Горького местных жителей развлекала концертом российская музыкальная группа из Екатеринбурга Garage Dayz.

"Вот так зрадонька по-харьковски… Сейчас в парке Горького идет концерт рок-группы и симфонического оркестра с программой каверов Metallica. Музыканты старательно общаются с публикой на английском языке, но акцент с головой выдает выходцев из постсоветского пространства", - написал в Facebook харьковчанин Дмитрий Бибик.

По словам автора поста, исполнители стараются не выдавать свой русский говор, но их сдал плохой английский. Они являются единственными авторизованными исполнителями песен Metallica в России и странах бывшего СНГ, однако это, убежден активист, не оправдывает кощунство местной власти в такой особенный для Украины день.

"Интересно, что это: халатность составителей культурной программы на праздники? Кажущаяся "англоязычность" музыкантов свидетельствует, что все обо всем знали. Преднамеренный троллинг от харьковской городской власти? "Дружба народов" по-харьковски? Даже если представить, что музыка "вне палитики" (на самом деле — нет!), коллектив из страны-агрессора на мероприятии в рамках Дня независимости Украины является неприемлемым. Позор!" — добавил харьковчанин.

Напомним, Таисия Повалий и Светлана Лобода, знаменитые благодаря своей любви к России, показали свое истинное отношение к Украине, когда в День Независимости 24 августа поехали к оккупантам в Россию открывать фестиваль Новая Волна.