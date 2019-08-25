В России прошли пикеты ко Дню независимости Украины

Активисты поздравили Украину с Днем независимости в Новосибирске / Фото: Сибирь.Реалии

В России в Новосибирске активисты провели согласованный с местной властью митинг в честь Дня Независимости Украины.

Как сообщает Сибирь.Реалии, в акции приняли участие проживающие в Новосибирске украинцы, а также местные жители.

Участники вышли на улицу с плакатами "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать". Всего собралось 13 человек.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция была заявлена, как общегражданская, а не политическая. Активисты требовали прекратить вмешательство во внутренние дела Украины.

/ Фото: Сибирь.Реалии

/ Фото: Сибирь.Реалии

Одиночный пикет по случаю Дня независимости Украины прошел в Санкт-Петербурге. Россиянин Алексей Соловьев стоял на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Мужчину задержали силовики еще до того, как он успел развернуть плакат. Внимание полиции привлек украинский флаг.

Напомним, День Независимости Украины отметили в польской столице Варшаве чествованием памяти воинов УНР. Торжественные мероприятия состоялись с участием духовенства, украинских дипломатов и всех желающих.