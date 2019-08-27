Кадры Зеленского: президент назначил главу СБУ в Киеве и области

Владимир Зеленский назначил главу СБУ в Киеве и области / president.gov.ua

27 августа, во вторник, глава украинского государства Владимир Зеленский назначил 46-летнего Сергея Болдыря начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Соответствующий указ №629 / 2019 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области", - говорится в документе.

Добавим, что предыдущим указом №628 / 2019 Зеленский уволил Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Сергей Болдырь: что о нем известно

Сергей Владимирович Болдырь (9 июня 1973 года, г. Одесса) - генерал-майор, начальник Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины с июля 2016 года.

Выпускник Национальной академии Службы безопасности Украины.

14 октября 2017 указом Президента Украины ему было присвоено воинское звание генерал-майора.

Воинское звание - генерал-майор.

Женат, имеет двух сыновей.

Читайте такжеНазначен новый командующий Десантно-штурмовых войск: что о нем известноНапомним, ранее в отношении председателя СБУ Василия Грицака Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство. В частности, начато досудебное расследование "по факту возможного … искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства". Речь идет о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица.

Также сообщается, что истец, подавший в суд, обвинял руководство СБУ, а также сотрудников главка спецслужбы в Волынской области в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.