На главу СБУ завели уголовное дело: стали известны подробности

Василий Грицак / УНИАН

В отношении председателя СБУ Василия Грицака Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство.

Как сообщает Украинская правда, дело против Грицака открыто НАБУ во исполнение решения суда.

В частности, начато досудебное расследование "по факту возможного … искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства". Речь идет о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица.

Читайте такжеСтарые кадры Грицака развернули информационную кампанию против Баканова - политологиВ НАБУ на запрос журналистов Украинской правды ответили, что информация об этом деле "составляет тайну досудебного расследования".

Также сообщается, что истец, подавший в суд, обвинял руководство СБУ, а также сотрудников главка спецслужбы в Волынской области в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

20 мая Грицак подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

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30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Грицака.