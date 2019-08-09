Суд заставил НАБУ открыть дело против главы СБУ времен Порошенко

Василий Грицак / УНИАН

Соломенский райсуд столицы Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по статье "Злоупотребление служебным положением" и "Взяточничество" против главы СБУ Василия Грицака и его экс-заместителя Павла Демчины.

Согласно имеющейся информации, в суд обратился в интересах одного из граждан Украины адвокат Казак с жалобой на бездействие НАБУ.

Суд установил, что 22 июля адвокат направил на официальный электронный адрес НАБУ заявление о совершении уголовных преступлений Василием Грицаком, Павлом Демчиной, прокурором Волынской области, начальником Главного следственного управления и другими руководителями. Однако в НАБУ не открыли уголовное производство по указанным фактам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госбюро расследований открыли дело по поводу организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу - во время уже легендарного вояжа на Мальдивах.