Сбиты девочки-сестры: на украинском курорте произошло серьезное ДТП

В Бердянске легковушка сбила девочек-сестер / zp.npu.gov.ua

В среду утром, 11 сентября, в курортном городе Бердянск Запорожской области мужчина на автомобиле Деу сбил двух несовершеннолетних девочек-сестер, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

Авария произошла на Восточном проспекте, пострадали девочки, 2007 и 2008 года рождения, младшая пострадавшая попала в больницу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, за рулем авто, сбившего девочек, находился водитель, 1958 года рождения.

После ДТП правоохранители решали вопрос об открытии производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в начале сентября в курортном поселке Затока Одесской области злоумышленник после конфликта выстрелил в отдыхающего и сбежал. Пострадавший скончался, а стрелка искали правоохранители.