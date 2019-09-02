На известном украинском курорте убили отдыхающего

В Затоке неизвестный убил мужчину / фото:nr2.ru

В ночь на воскресенье, 1 сентября, на известном курорте - в поселке Затока Одесской области - неизвестный убил мужчину-отдыхающего и скрылся с места преступления, его разыскивают правоохранители.

Злоумышленник выстрелил в человека после конфликта, пострадавший получил тяжелые ранения в область грудной клетки и умер по дороге в больницу, сообщил сотрудник Главного управления Нацполиции на Одесчине, пишет УНИАН.

По предварительным сведениям, преступление совершено у одного из увеселительных заведений, а неизвестный стрелял из травматического пистолета.

Собеседник агентства сказал, что в результате стрельбы погиб житель Беляевки Одесской области, 1990 года рождения. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале августа в курортной Кирилловке Запорожской области на пляже Пеликан произошла перестрелка, погибли два человека, а трое - были госпитализированы.