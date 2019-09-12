2009 год стал знаковым в истории нашей цивилизации: именно тогда население городов во всем мире преодолело отметку в 3,42 млрд. человек, обогнав общее количество сельских жителей. Города становятся все больше, попутно "обрастая" пригородами. При этом на Западе пригород не считается чем-то второсортным. В 2008 году в США провели исследование, которое показало, что процент тех, кто доволен местом своего жительства, у жителей городов равняется 44%, а пригородов – 54%.

Издание "Wall Street Journal" пишет о том, что 14 из 15 городов с самой большой динамикой развития и населением от 50 000 человек – пригороды. А в Японии из-за проблем, связанных с перенаселенностью, правительство страны готово платить тем, кто согласиться переехать из Токио. В столице проживает не менее 1/3 всех граждан Страны восходящего солнца, и показатель продолжает расти.

В нашей стране эта проблема пока что не ощущается настолько остро. Темпы миграции украинцев в города по-прежнему высоки, но запаса прочности отечественных мегаполисов еще хватает, чтобы справляться с этим. Но все больше людей предпочитают переезжать в пригород, чему способствуют несколько факторов. Рассмотрим ТОП-5 этих причин на примере Киева. Предупреждаем: после прочтения у вас может возникнуть непреодолимое желание бросить все и переехать за город.

1.Цена. Для многих стоимость жилья – если не единственный, то решающий фактор. По данным DOM.RIA, на сегодня средняя цена квадратного метра в Киеве достигает порядка 30 000 грн. Для пригорода эта цена в половину меньше. Соответственно, можно выбрать значительно лучший вариант за меньшие деньги. Например, ЖК "Crystal Avenue" на Петропавловской Борщаговке, позиционирующий себя как комплекс бизнес-класса и предоставляющий соответствующий сервис и удобства, предлагает квартиры по цене от 17 000 грн/м2. В столице же за эти деньги редко можно позволить себе даже квартиру базового класса "эконом".

2. Природа. В Киеве достаточное количество парков, скверов, аллей. Тем не менее все это напоминает, скорее, оазисы в пустыне, ведь экологическая ситуация в столице плачевная, и островки зелени ее не решают. Поэтому люди предпочитают жить в пригороде, наслаждаясь тишиной, запахами и видами природы, представленной не маленьким парком, а полноценным лесом, не искусственным прудом, а красивым озером либо рекой. Жилье за городом также дает больше возможностей для активного отдыха на природе, который стает все более популярным в Украине.

3. Расположение. Понятие пригорода зачастую размытое. Это не обязательно населенный пункт, находящийся в нескольких километрах (или даже десятках километров) от мегаполиса. Например, села Софиевская Борщаговка и Петропавловская Борщаговка де-юре находятся за чертой столицы и входят в Киево-Святошинский район Киевской области. Но де-факто они примыкают к столице. Скажем, ближайший к столице комплекс – ЖК "Щасливий" на Софиевской Борщаговке – находится всего в 300 метрах от Киева. Поэтому даже отсутствие автомобиля, который считают просто необходимым для жителей пригорода, в этом конкретном случае не будет критическим фактором. Несмотря на смешное расстояние, цены на квартиры в комплексе на несколько порядков ниже столичных. И это не просто маленькие села, случайно оказавшиеся на пути урбанизации. Начиная с 2001 года, население Софиевской Борщаговки выросло с 6 000 до 30 000 человек, а всего генеральный план развития этого населенного пункта предполагает расширение населения до 115 000 человек; а это уже полноценная часть Киева с развитой инфраструктурой.

4. Инфраструктура. Тем не менее нельзя сказать, что сейчас она там отсутствует. Одна из причин переезда в пригород – это наличие уже полноценно развитой инфраструктуры. Перебираясь на природу, человек не хочет отказываться от благ цивилизации, поэтому наличие всех необходимых заведений в сферах обслуживания, питания, медицины, образования и т.д. – важный фактор, позволяющий тем, кто живет в пригороде, чувствовать себя полноценными жителями города.

5. Смена поколений. Если раньше в пригород уезжали "на покой" уставшие от ритма городской жизни пожилые люди, вышедшие на пенсию, то теперь акценты сместились. Сегодня это преимущественно поколение миллениалов, которое достаточно комфортно чувствует себя вдали от городской суеты благодаря преимуществам современного мира. Миллениалы, то есть люди, родившиеся в последние два десятилетия ХХ века, имеют другие потребности в сравнении теми, кто родился раньше. Многие из них предпочитают работать фрилансерами, что позволяет работать, не вставая с дивана. Это значит, что извечный критерий при поиске жилья – "рядом с метро" – отпадает за ненадобностью. Быстрый интернет, большой торгово-развлекательный центр, доставка на дом – все, что нужно современному поколению для комфортной жизни. Звучит, конечно, утрированно, но это недалеко от истины.

По словам Николая Смыковского, представителя инвестиционно-строительной компании "НоваБудова", жизнь в пригороде перестала считаться чем-то второсортным. Сюда переезжают как люди с относительно скромным достатком, так и состоятельные бизнесмены, потому что разнообразие локаций и условий удовлетворит любого независимо от его предпочтений, вкусов и нужд.