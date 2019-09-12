СБУ задержала боевика "ЛНР", который минировал и подрывал мосты

СБУ задержала боевика "ЛНР" / facebook.com/csomvd

На Донбассе полиция и работники СБУ задержали боевика так называемой "ЛНР", который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории.

На своей странице в Facebook спикер областной полиции Татьяна Погукай сообщила, что террорист с 2014 года числился в розыске, так как принимал участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

"Во время отработки оперативной информации правоохранители вышли на след боевика, который входил в состав бандформирования "Полтинник" и кроме того, который нес службу на блокпостах и ​​сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей не только минировал автодороги и мосты, но и подрывал их", - сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось установить местоположение боевика, который обустроил себе "жилище" в лесу: спал в палатке, еду готовил на костре, имел все вещи первой необходимости.

Боевик скрывался от правоохранительных органов в лесу / facebook.com/csomvd

Боевика задержали в тот момент, когда он выйдя из леса, пришел в дом одного из пенсионеров для того, чтобы подзарядить свой мобильный телефон.

Он признался правоохранителям, что минировал дорогу на м. Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский городов, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

В ходе проведения следственно-оперативных действий было обнаружено и изъято стартовый пистолет Шмайсер с признаками переделки, револьвер системы Наган, 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен ВОВ.

При боевике было оружие / facebook.com/csomvd

На боевика завели два уголовных производства: по статье 260 УК Украины Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и 263 Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Ранее на Донбассе был уничтожен командир "мотострелков ДНР" - соцсети.