Украинский студент производит бумагу из опавших листьев

Опавшие листья станут сырьем для изготовления бумаги / Фото: Facebook/Valentyn Frechka

Украинский студент КНУ им. Т. Шевченко Валентин Фречка запускает производство бумаги из опавших листьев.

"Сегодня, вместе с ведущими специалистами в области целлюлозно-бумажной промышленности, было проведено завершающие этапы пилотного тестирования технологии RE-leaf. Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины. Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественная", - написал он в Facebook.

Фречка добавил, что технология будет усовершенствоваться и станет настоящим прорывом в инновациях.

/ Фото: Facebook/Valentyn Frechka

"Мы должны осуществить еще ряд работ для усовершенствования технологии, но именно в этом и заключается кайф, который я ощущаю – делать что-то глобальное, инновационное и работающее…Работаем, движемся дальше, и вскоре мы заговорим о первой в мире линии по переработке опавших листьев на бумажную продукцию", – написал он.

В профиле студена указано, что он работает на Житомирском картонном комбинате.

Напомним, британские ученые создали синтетический спирт Alcarelle, который не вызывает интоксикации организма. В продаже он должен появиться через пять лет.