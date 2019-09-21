В Мининфраструктуры запустили комплексы взвешивания грузовиков в движении

Фуры начали взвешивать в движении / Фото: Facebook/Владислав Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о запуске первых двух комплексов взвешивания грузовиков в движении (WiM), которые запущены в тестовом режиме на участках дороги Киев — Чоп.

"На первых этапах это будет работать в предселекционном режиме, но в дальнейшем мы планируем перевести большинство инспекторов в бэк-офис, где не будет контакта с людьми, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически и дистанционно. Меньше инспекционных функций и больше сервисных", - написал глава ведомства в Facebook.

По его словам, внедрение WiM решает две ключевые задачи: сохранение автомобильных дорог от разрушения крупногабаритным транспортом и уменьшение коррупционных рисков. Министр рассчитывает, что в течение следующего года по всей Украине будет насчитываться порядка 100 подобных комплексов.

"На первых этапах это будет работать в предселекцийнном режиме, но в дальнейшем мы планируем перевести большинство инспекторов в бэк-офис, где не будет контакта с людьми, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически и дистанционно. Меньше инспекционных функций и больше сервисных", - отметил министр.

В министерстве заверили, что современными и высокоточными WiM-комплексами планируют оснастить основные транспортные коридоры с высокой плотностью движения. Их намерены установить их рядом со всеми основными пограничными пунктами пропуска и морскими портами.

/ Фото: Facebook/Владислав Криклий

Напомним, в Киев со стороны Борисполя утром будут ограничивать въезд грузовых автомобилей.