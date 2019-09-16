В Киев ограничат въезд грузовиков: названа дата и причина

В Киев ограничат въезд грузовиков / hqwallpapers.com.ua

С четверга, 19 сентября, в Киев со стороны Борисполя утром будут ограничивать въезд грузовых автомобилей.

Движение грузовиков будет ограничено с 7:00 до 10:00, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

По данным ведомства, ограничение введено для уменьшения негативного влияния машин на состояние воздуха и разгрузки движения.

"Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе", - отметили в КГГА.

Напомним, в Киеве проверили воздух и обнаружили, что в нем превышена предельно допустимая концентрации ряда опасных соединений, в частности, диоксида серы и оксида азота.