Суд выписал срок сепаратисту, планировавшему переворот на Закарпатье

Петр Гецко / соцсети

Мукачевский городской и районный суд Закарпатья в заочном порядке признал виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы Петра Гецко - сторонника создания сепаратистского образования "Республика Подкарпатская Русь".

Такое сообщение опубликовал портал Главком. Обвинение доказало суду, что в июле 2014-го Гецко, находясь в России, организовал тайный сговор с неизвестными лицами ради разработки ряда документов, предусматривавших привлечение т.н. "радикальных подразделений русинского движения" и сил венгерской общины, подконтрольных венгерской партии "За лучшую Венгрию" к дестабилизации ситуации в Закарпатье.

Более того, Гецко с сообщниками планировали силовое решение вопроса предоставления Закарпатью федеративного статуса — с захватом основных административных зданий, коммуникаций в городах Мукачево, Ужгород, Хуст; объявление о создании Временного Правительства русинско-венгерской автономии в составе единой Украины в Мукачево; а также захват аэропорта в Ужгороде.

Сейчас Гецко, объявленный в международный розыск, по данным следствия, скрывается на территории РФ.

Напомним, ранее в вузе МАУП вспыхнул скандал из-за профессора-"сепаратиста". До этого уволили скандального судью-"сепаратиста" Апелляционного суда Днепропетровской области.