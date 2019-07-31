Главный сепаратист Приднестровья оказался украинцем

Красносельский / president.gospmr.org

"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский оказался владельцем украинского паспорта – с эти документом он как минимум 10 раз въезжал на территорию нашей страны.

Журналисты Rise Moldova выяснили, то до 2016 года Красносельский был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора и около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран. В частности, с 2007 по 2015 год он использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения – Киев, Харьков и Одесса. Эту информацию изданию подтвердили и в Госпогранслужбе Украины.

Тем временем МВД Украины по состоянию на март 2019 года лидера приднестровских сепаратистов не разыскивает. Был ли он в уголовном розыске ранее – неизвестно.

По данным Rise Moldova, Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его исключили из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.

Интересно, что правительство Молдовы не отказывается от контактов с Красносельским и не запрещает этого украинским дипломатам.

Напомним, новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в поддержке сепаратистов в Приднестровье.