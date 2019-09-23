Скандального судью-сепаратиста Чернобука уволили

Подозреваемый в госизмене Валерий Чернобук задержан / Скриншот

Судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене, уволили. Соответствующее решение приняли на заседании Высшего совета правосудия 19 сентября, передает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия постановил уволить Чернобука Валерия Ивановича с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшего совета юстиции от 4 августа 2016 № 1926/0/15-16", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Чернобук нарушил присягу, призывая судей в аннексированном РФ Крыму получать российское гражданство руководствоваться законодательством России. На основе этих высказываний квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что он отрицает конституционный долг соблюдать присягу судьи.

Стоит отметить, что ранее Чернобук был главой Апелляционного суда Крыма.