На судей Верховного суда завели дело: СМИ рассказали подробности

1 августа 2019, 17:00

Судей ВСУ подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения.

Верховный Суд
Судей ВСУ подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения

Против судей Верховного суда открыли производство о возможном вынесении заведомо неправосудного решения по делу об отмене постановления Верховной Рады об увольнении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

 "Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения судьями Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда уголовного преступления, а именно вынесения заведомо неправосудного решения по делу об отмене постановления Верховной Рады Украины об увольнении за нарушение присяги судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Чернобука В.И., по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК Украины", - рассказал источник УНИАН в правоохранительных органах.

Читайте такжеГПУ подозревает 76 крымских экс-депутатов в госизмене: оказали помощь в оккупации полуостровааПри этом судьями Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменено постановление Верховной Рады Украины по основаниям нарушения депутатами Регламента, а именно недостаточного количества голосов для принятия решения. Однако следствием установлены все депутаты, которые находились на заседании и принимали участие в голосовании за увольнение судьи Чернобука.

"Учитывая, что в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины досудебное расследование преступлений, совершенных судьями, осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований, готовится постановление об определении подследственности в указанном уголовном производстве", - добавил источник в правоохранительных органах.

Напомним, Валерий Чернобук занимал пост председателя Апелляционного суда Крыма с 2011-го по 2014 год. В июле 2018-го Юрий Луценко сообщил, что Чернобук вел подрывную деятельность — помогал РФ и ее представителям в переходе крымских судов на осуществление правосудия на основании российского законодательства.

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прокуратура Верховный суд Украины Валерий Чернобук
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