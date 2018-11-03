"Разыскивали за госизмену": в Киеве задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма — СМИ

В Киеве задержали Валерия Чернобука, узнали журналисты / slidstvo.info

В суббота, 3 ноября, в Подольском районе Киева был задержан бывший председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым — Валерий Чернобук, которого разыскивали за государственную измену.

Экс-главу суда задержали около 10:30 на Ветряных горах, сообщает ТСН со ссылкой на данные собственных источников.

Валерий Чернобук занимал пост председателя Апелляционного суда Крыма с 2011-го по 2014 год.

В июле 2018-го генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Чернобук вел подрывную деятельность — помогал РФ и ее представителям в переходе крымских судов на осуществление правосудия на основании российского законодательства.