Прокуратура проверяет чиновников Крыма на причастность к госизмене

Прокуратура Крыма проверяет причастность всех госслужащих аннексированного Россией полуострова к совершению государственной измены. Данные меры были предприняты после инцидента с крымским судьей Валерием Чернобуком, который на территории Украины объявлен в розыск.

"Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чорнобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации", - сообщила в эфире "Радио Крым.Реалии" начальник управления прокуратуры автономной республики Крым Светлана Блудова.

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

"Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность", - отмечает сотрудница прокуратуры.

Напомним, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания займется подготовкой введения санкций против всех россиян и пособников оккупантов из числа населения Крыма, кто причастен к распределению радиочастот в аннексированном Россией полуострове.