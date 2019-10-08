"Это – негодяй": экс-зам генпрокурора обвинил Луценко в коррупции

Юрия Луценко обвинили в коррупции / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул Украину под предлогом изучения английского языка, заявил бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

"Это реально негодяй. Не только из-за того, что такие люди воровали, хотя из-за этого тоже, но из-за того, что они несколько раз украли надежду людей. Другие люди гибли, отдавали свои жизни на востоке, на Майдане, а эти люди воровали их победу и продавали, как свою", - подчеркнул он в интервью на канале ZIK.

По его мнению, Луценко, как и еще один экс-генпрокурор Виктор Шокин, не имеют права говорить от имени украинского правосудия из-за низкого уровня легитимности.

"Эти люди сами были замешаны в коррупционных делах, возглавляли коррупционные потоки и коррупционные институты", - добавил Сакварелидзе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко 19 сентября был объявлен выговор.