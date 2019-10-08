"Это – негодяй": экс-зам генпрокурора обвинил Луценко в коррупции

Юрий Луценко не имеет права говорить от имени украинского правосудия из-за низкого уровня легитимности, считает Давид Сакварелидзе.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул Украину под предлогом изучения английского языка, заявил бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.
"Это реально негодяй. Не только из-за того, что такие люди воровали, хотя из-за этого тоже, но из-за того, что они несколько раз украли надежду людей. Другие люди гибли, отдавали свои жизни на востоке, на Майдане, а эти люди воровали их победу и продавали, как свою", - подчеркнул он в интервью на канале ZIK.
По его мнению, Луценко, как и еще один экс-генпрокурор Виктор Шокин, не имеют права говорить от имени украинского правосудия из-за низкого уровня легитимности.
"Эти люди сами были замешаны в коррупционных делах, возглавляли коррупционные потоки и коррупционные институты", - добавил Сакварелидзе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко 19 сентября был объявлен выговор.