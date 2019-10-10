На Покрову флаг Украины зареет над оккупированным Донецком

Сине-желтый флаг размером в 120 квадратных метров поднимут в небо при помощи воздушных шаров.
В понедельник, 14 октября, украинцы будут праздновать День защитника Украины. По случаю праздника патриоты планируют провести акцию во временно оккупированном Донецке – в небо над городом запустят огромный государственный флаг Украины.
Сине-желтый флаг размером в 120 квадратных метров поднимут в небо при помощи воздушных шаров.
"На Покрову поднимем на воздушных шарах над Донецком государственный флаг размером 120 квадратных метров", – написал в Twitter активист Влад Борода.
В комментариях к посту украинцы подержали запланированную акцию: "Буду рад видеть!", "Желаю попутного ветра", "В котором часу? Подниму голову и буду ждать".
Напомним, ранее в аннексированном Россией Крыму патриоты подняли украинский флаг. Он зареял над ялтинским театром.
Как сообщал Главред, в октябре 2019 украинцев трехдневные выходные. В связи с Днем защитника Украины мы будем отдыхать с 12 по 14 октября 2019 включительно.