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Цена должна упасть, но возросла: эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией в Украине

11 октября 2019, 19:28

Украинские водоканалы допускают их отключение от систем энергообеспечения тепловыми электростанциями, занимающими монопольное положение на новом энергорынке.

Ольга Бабий
Ольга Бабий

Водоканалы Украины допускают отключения электроэнергии из-за роста цен на новом рынке.

Об этом сообщила Ольга Бабий, председатель Ассоциации водоканалов Украины, передают Факты.

Украинские водоканалы допускают их отключение от систем энергообеспечения тепловыми электростанциями, занимающими монопольное положение на новом энергорынке, где с момента его запуска цены выросли на 20-25%.

"Самое главное, чтобы в отопительный сезон (даже если не будут корректироваться тарифы на тепло и воду) электрики не отключали электропитание теплокоммунэнерго и водоканалам, поскольку это будет повторение алчевской трагедии", – сказала она.

По ее словам, с июля, когда заработала новая модель рынка электроэнергии, расходы водоканалов на электроэнергию выросли в целом на 25%.

"Мы видим, что сейчас средняя цена для водоканалов составляет около 2,40 грн за кВт-ч, а по западным областям Украины даже доходит до 2,50-2,60 грн", – отметила Бабий.

Кроме того, как отметила глава Ассоциации, основное потребление электроэнергии у водоканалов происходит, когда люди приходят домой и включают краны, пользуются канализацией, а также утром.

"Мне кажется, что в некоторых случаях образовывается искусственный дефицит для того, чтобы тепловая и газовая электроэнергия продавалась значительно дороже", – подчеркнула она, добавив, что все ТЭС в Украине находятся под монопольным контролем частного холдинга ДТЭК.

По словам, Виталия Неопрятного, генерального директора КП Аульский водовод, новый рынок является несовершенным.

"Возникают проблемы с дефицитом предложения на рынке в сутки вперед. В данную ситуацию должно вмешаться государство, почему на рынке в сутки вперед и на внутри суточном рынке наблюдается дефицит электроэнергии от поставщиков электроэнергии", – сказал он.

Как отметил руководитель предприятия, с июля цена на электроэнергию для КП Аульский водовод увеличилась на 22%.

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