Оккупанты на Донбассе объявили полную боевую готовность

Оккупанты объявили полную боевую готовность / InfoKava.com

На полигонах "Южный" в Донецкой области и и "Центральный", Луганская область, одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск.

"При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Украины.

Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе.

По его словам, отвода не будет, пока на Донбассе не продержится режим тишины хотя бы неделю. Причем все эти семь дней ОБСЕ должна мониторить ситуацию и подтвердить соблюдение перемирия.

"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать "да, семь дней не было выстрелов", — объявил Зеленский в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом, трансляцию которого в Facebook вел Офис президента Украины.

Читайте такжеОтвод войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ назвал самое главное условиеТакже ранее в оккупированном Луганске прогремел взрыв – в городе пытались подорвать мост, по которому должен был проехать гуманитарный конвой из России.

"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв", - цитируют представителя террористов Игоря Корнета российские СМИ.

"Правительство" оккупированного Луганска поручило усилить охрану стратегически важных объектов.