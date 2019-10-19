Кораблекрушение с 20 погибшими: суд дал 9 лет тюрьмы капитану катера Иволга

Затонувший катер Иволга

В Одессе Суворовский районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы капитана катера Иволга, при крушении которого в октябре 2015 года погибли 20 человек, а еще двое пропали без вести.

Александру Кнышову, управлявшему судном Иволга, который является единственным фигурантом уголовного производства, суд вынес приговор в виде 9 лет лишения свободы. С учетом "закона Савченко", мужчина, помещенный в СИЗО 4 года назад, проведет в исправительной колонии один год.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму более 2 млн грн.

Читайте такжеСуд наложил арест на катер "Иволга"Следствием установлено, что 17 октября 2015 года в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на расстоянии 200-300 метров от берега, из-за перегрузки и ухудшения погодных условий волной опрокинуло судно "Иволга". В результате трагедии пассажиры и экипаж оказались в водах Черного моря. 20 человек погибли, еще столько же были доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Напомним, 17 октября 2015 года в Черном море в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось более 40 человек, из которых 20 погибли. Последнего из погибших обнаружили 19 ноября 2015 года. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Капитана судна взяли под стражу.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.