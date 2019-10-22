Русский мир наступает: оккупанты активизировали информационные атаки на жителей Донбасса

Оккупанты усилили информационное давление на Донбассе / Фото УНИАН

Оккупанты в Донецкой и Луганской областях усилили информационные атаки на местных жителей, сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

По его словам, российские пропагандисты активизировали информационное давление на жителей оккупированных районов Донбасса.

Кроме того, стремительно увеличивается количество общественных движений, которые исповедуют "русский мир".

"В частности, с начала октября под видом агитации за создание "Добровольного общества содействия армии, авиации и флота" интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация, в том числе слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями Объединенных сил и выход Украины из переговоров в нормандском формате", - говорится в сообщении Минобороны.

Читайте также"Шепелявый псих": в Сети обсуждают слова Парубия об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"Напомним, ранее оккупанты на Донбассе объявили полную боевую готовность. На полигонах "Южный" в Донецкой области и "Центральный", Луганская область, одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск.

"При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Украины.

Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ).