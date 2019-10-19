"Печальная залупа": боевики "ДНР" слепили бюст своему экс-главарю Захарченко

Бюсты Захарченко выполнены в трех цветах / Фото twitter.com/den_kazansky

Оккупанты решили увековечить в бюстах ликвидированного экс-главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко, убийство которого пытаются "повесить" на пенсионеров Комитета госбезопасности СССР.

Фото очередного "творчества" оккупантов Донбасса опубликовал в Twitter журналист и блогер Денис Казанский. Бюсты выполнены в трех цветах: белом, серебряном и золотом. Пользователи соцсети стали упражняться в сарказме, комментируя фото Казанского. Среди прочего образ гипсового Захарченко сравнивают с первобытным человеком. Впрочем, есть ассоциации и покреативней: "Анальная пробка", "Но єсть єщьо пока тропа, гдє встрєтіш пітєкантропа...(с)", "Это эволюция от австралопитека до питекантропа","Печальная залупа","Золотой гумплен", "Кивин в золотом?", "Орк".

Напомним, ранее в оккупированном Донецке к годовщине смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятник.

Как известно, Александр Захарченко был смертельно ранен в захваченном Донецке 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. Захарченко умер в больнице. Новым главарем "ДНР" стал Денис Пушилин.

Читайте такжеАрест Пушилина: эксперт рассказал, чем главарь "ДНР" взбесил МосквуПозже были раскрыты любопытные детали смерти Захарченко. В частности, кафе Сепар, в котором взорвали Захарченко, скорее всего заминировали в ночь, когда заведение "по счастливой случайности" не поставили на сигнализацию. При этом охрана главы боевиков на этот факт никак не отреагировала. А записи с камер видеонаблюдения в Сепаре якобы не могли найти почти месяц. Более того, за несколько дней до взрыва кафе на наличие взрывчатки проверяла та самая смена охраны, которая была с Захарченко и во время взрыва. Бомба с активацией через камеру или телефон могла из-за перебоев техники не сработать.