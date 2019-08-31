"Криворукая поделка": в Сети высмеяли бюст Захарченко в оккупированном Донецке

Бюст Захарченко стал объектом насмешек / Фото twitter.com/den_kazansky

В оккупированном Донецке к годовщине смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятник. Бюст уже стал предметом насмешек в Сети.

В частности, критический пост разместил в Twitter известный блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.

"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" - нет", - написал в сети блогер.

В Донецке установили бюст Захарченко. Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько уебищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет pic.twitter.com/PPX5EhaOcU — Денис Казанський (@den_kazansky) August 31, 2019

Другие пользователи соцсети активно подключились к обсуждению:

"Рукожопость во всём - девиз сепаров"

"Афро-захарченко"

"В Лугандске шось герои не вспоминаются. Но можно слепить скульптуру "Бурлаки на ЛАП", опочленцы тащат тушку подбитого Т-90А назад в Новочеркасск, под плетками ихтамнетов"

"С каким удовольствием мы его обоссым, когда вернемся. Спасибо на новый туалет"

"И здесь без ботокса не обошлось".

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.

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Ранее были раскрыты любопытные детали смерти Захарченко. В частности, кафе Сепар, в котором взорвали Захарченко, скорее всего заминировали в ночь, когда заведение "по счастливой случайности" не поставили на сигнализацию. При этом охрана главы боевиков на этот факт никак не отреагировала. А записи с камер видеонаблюдения в Сепаре якобы не могли найти почти месяц. Более того, за несколько дней до взрыва кафе на наличие взрывчатки проверяла та самая смена охраны, которая была с Захарченко и во время взрыва. Бомба с активацией через камеру или телефон могла из-за перебоев техники не сработать.