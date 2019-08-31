"Криворукая поделка": в Сети высмеяли бюст Захарченко в оккупированном Донецке

31 августа 2019, 14:58

Скульпторам "Новороссии" далековато до древних греков, считают пользователи соцсети.

бюст Захарченко
Бюст Захарченко стал объектом насмешек / Фото twitter.com/den_kazansky

В оккупированном Донецке к годовщине смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятник. Бюст уже стал предметом насмешек в Сети.

В частности, критический пост разместил в Twitter известный блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.

"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" - нет", - написал в сети блогер.

Другие пользователи соцсети активно подключились к обсуждению:

"Рукожопость во всём - девиз сепаров"

"Афро-захарченко"

"В Лугандске шось герои не вспоминаются. Но можно слепить скульптуру "Бурлаки на ЛАП", опочленцы тащат тушку подбитого Т-90А назад в Новочеркасск, под плетками ихтамнетов"

"С каким удовольствием мы его обоссым, когда вернемся. Спасибо на новый туалет"

"И здесь без ботокса не обошлось".

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков. 

Читайте также"Часами можно смотреть": в Сеть слили видео убийства Захарченко с неожиданного ракурса

Ранее были раскрыты любопытные детали смерти Захарченко. В частности, кафе Сепар, в котором взорвали Захарченко, скорее всего заминировали в ночь, когда заведение "по счастливой случайности" не поставили на сигнализацию. При этом охрана главы боевиков на этот факт никак не отреагировала. А записи с камер видеонаблюдения в Сепаре якобы не могли найти почти месяц. Более того, за несколько дней до взрыва кафе на наличие взрывчатки проверяла та самая смена охраны, которая была с Захарченко и во время взрыва. Бомба с активацией через камеру или телефон могла из-за перебоев техники не сработать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДНР Донецк бюст Александр Захарченко новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:58
"Криворукая поделка": в Сети высмеяли бюст Захарченко в оккупированном Донецке
14:52
Вышинский высказался об участии в обмене пленными между Украиной и РФ Видео
14:28
Закрытие дела Калетника: у Луценко повесили всех собак на Горбатюка Видео
14:10
"Работа работой, а футбольчик - по расписанию": Новый премьер похвастался фото со спортплощадки
13:52
Обвал дома в Дрогобыче: суд отправил под домашний арест двух коммунальщиков Видео
13:32
"Меньше пиара": Разумков прокомментировал обмен пленными Видео
13:26
Над Киевом поднялся столб черного дыма: горит высотка на Оболони Видео
13:18
Арахамия раскрыл страшную тайну Луценко
12:52
На Днепропетровщине столкнулись маршрутка и грузовик: пострадали 10 человек Видео
12:37
Зеленский снова чуть не заблудился на красной дорожке Видео
12:16
"Без б*ндер все страшней!": жители оккупированного Крыма жалуются на засилье кавказцев
12:04
И на Трампа бывает проруха: 73-летний президент США засветил секретный снимок Видео
11:43
Премии за доносы: у Зеленского ограничили сумму вознаграждения
11:26
Время перемен в ГПУ: Рябошапка выгонит всех заместителей генпрокурора Видео
11:11
В США - кровавая стрельба на стадионе: ранены 10 школьников Видео
10:54
Отпугивающее главное кресло Минздрава: Радуцкий опять сказал "нет" Видео
10:44
Зеленский хочет дать простым украинцам право подавать законопроекты
10:27
"Меня бы судили за госизмену": Москаль рассказал, как вел переговоры с одним из главарей "ЛНР"
10:12
"Путин берет трубку": эксперт озвучил серьезные достижения Зеленского за 100 дней Видео
09:59
Адский треш и козырь для врагов: что настораживает в новом Кабмине мнение
09:53
Эксперт объяснил, почему не падает рейтинг Зеленского
09:39
"Часами можно смотреть": в Сеть слили видео убийства Захарченко с неожиданного ракурса Видео
09:25
Сенцова не нашли ни одном из московских СИЗО
09:00
Заметали следы: разведка США назвала реальную причину смертоносного взрыва под Архангельском Видео
08:53
В Киеве мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тыс. за должность
08:44
Почему не состоялся обмен пленными мнение
08:38
У границы с Россией таинственно погиб украинский пограничник
08:27
"Слуга народа" не смог вспомнить имя премьера, за которого только что голосовал Видео
08:20
1 вересня – День знань 2019: розумні привітання та красиві листівки Фото Видео
08:07
"Чума фашизма явила свое рыло": в России отреагировали на планы Пристайко по Донбассу
07:37
"Опять будет сидеть на Черниговщине": Луценко в день увольнения сделал глупость
07:13
Киеву дали совет, как победить в газовой войне с Россией
06:51
Парламент распускать не страшно: почему Зеленский поспешил с угрозами Раде мнение
06:29
Деве светит развод, а Раку - курорт: гороскоп на сентябрь-2019 для всех знаков Зодиака
06:01
До черноты в глазах: чем грозит мощнейшая магнитная буря сентября 2019 Видео
05:30
Нибиру испепелит Москву: уфологи засекли боевой флот пришельцев Фото Видео
05:03
1 сентября – День знаний: поздравления и открытки живые и яркие Фото
04:36
Жена Цекало в бикини эротически позировала в публичном месте
04:22
"Оба они – шоумены": эксперт обьяснил, почему Трамп поддерживает Зеленского
03:49
"Без купальника": Никитюк впечатлила фигурой на пикантном фото
03:14
Ученые выявили опасность повышения давления в 30-летнем возрасте
02:42
Запасы на зиму: что и когда лучше покупать Видео
01:55
Секс-педагог объяснила, как просветить детей о мастурбации
01:28
Ротация: в Слуге народа анонсировали смену главы Минздрава Видео
01:05
Астролог рассказала о самом сильном камне Видео
00:31
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео
00:19
В Киеве избили гея-ветерана АТО: ООН резко отреагировала
30 августа, пятница
23:58
"Считают, что я ж*пу полизала": автор песни о Путине пожаловалась на травлю Видео
23:35
Туск отказался ехать в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Видео
23:10
Apple назвала дату презентации iPhone 11
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять