"Дичь": в "ДНР" повесили убийство Захарченко на пенсионеров

Александра Захарченко убили пенсионеры КГБ, рассказал Александр Бородай / Reuters

Бывший так называемый первый замглавы "Совета министров" самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай заявил, что главаря псевдореспублики Александра Захарченко убили пенсионеры Комитета госбезопасности СССР.

Злоумышленникам должно быть не менее 70 лет, рассказал Бородай в эфире телеканала Царьград.

По словам экс-главаря боевиков, убийство Захарченко планировали "заброшенные агенты", которых контролировала Служба безопасности Украины.

Журналист Денис Казанский в своем Twitter-аккаунте назвал такую версию преступления "дичью". "…Это даже для дегенеративных любителей "Л/ДНР" чересчур", - полагает он.

Напомним, Александр Захарченко был смертельно ранен в захваченном Донецке 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. Захарченко умер в больнице. Новым главарем "ДНР" стал Денис Пушилин.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что в ликвидации Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы и исключил причастность к убийству спецслужб Украины.