"Сплагиаченный металлолом": Укрзализныця и Киевпастранс устроили разборки в Сети

Укрзализныцю обвинили в том, что ее охрана не смогла воспрепятствовать нападению на городскую электричку

Киевское коммунальное предприятие Киевпастранс обвинило Укрзализныцю в том, что ее охрана не смогла воспрепятствовать нападению на городскую электричку и краже оборудования.

"К сожалению, ни сплагиаченный металлолом (или как его там – зализомен, также украденный образ Роберта Дауни из знаменитого фильма Железный человек), ни представители военизированной охраны Укрзализныци, с которой мы имеем договорные отношения на охрану электропоездов, не справились со своей главной обязанностью и не уберегли электрички от очередных случаев вандализма и не смогли задержать вандалов. Вероятно, они способны показательно лишь "душить" природу", - говорится в сообщении Киевпастранса в Facebook.

В Киевпастрансе добавили, что по факту вандализма открыты уголовные производства.

Читайте также"Относятся к пассажирам как к говну!": Укрзализныця снова угодила в скандалОтметим, что в Укрзализныце заявили, что Киевпастранс сам ворует запчасти электричек и задолжал УЗ 17,5 млн гривен.

"Киевпастранс, признайте уже, что электричка – не ваше! И все попытки переложить ответственность на остальных не сделают ее лучше. У вас ничего не крали ночью на технической станции "Борщаговка". Хищение междувагонного оборудования электропоездов, курсирующих по маршруту городской электрички, было зафиксировано на станции "Дарница". Об этом военизированная охрана Укрзализныци сообщила правоохранителям", - ответили в Укрзализныце Киевпастрансу и добавили, что это уже не первый случай, когда железнодорожники выявляют отсутствие определенных деталей электричек после рейсов.

"Подозреваем, что их разворовывают во время курсирования поездов. Или, может, Киевпастранс собирает запчасти для создания своего Киевпастрансформера? И, между прочим, верните долги за использование инфраструктуры 11,4 миллиона гривен и ремонт подвижного состава – 6,1 миллиона гривен", - добавили в Укрзализныце.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве разгневанные пассажиры заблокировали движение городской электрички.