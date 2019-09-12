"Людей за скот принимают": киевляне заблокировали городскую электричку, названа причина

12 сентября 2019, 10:58

У жителей Троещины лопнуло терпение, и они вышли на пути.

Жители Троещины заблокировали движение электричек

В Киеве разгневанные пассажиры заблокировали движение городской электрички у станции Троещина-2.

У жителей лопнуло терпение, они вышли на рельсы и заблокировали путь. Транспорт не пускали в обоих направлениях, и больше, чем на час остановили движение. Видео инцидента появилось на странице в Facebook Киев Оперативный.

"Блокаду" не сумели снять даже прибывшие на место сотрудники полиции. Жителям "накипело": электричка ездит не по расписанию, вместо 6 вагонов подают 4, часть дверей не открываются, часто рейсы отменяют без указания причины. Кроме того, на огромное количество желающих не хватает мест – например, людям приходится рисковать жизнью, чтобы добраться на работу: они становятся "зацеперами".

После больше часа блокировки движения транспорта, протестующих все же услышали: начальники пообещали добавить вагоны и наладить движение электричек. Только после этих обещаний активные киевляне все-таки ушли с путей.

Сами киевляне поддержали протест, заявив, что так нужно было сделать уже давно.

"Достойно", "Покращення от УЗ", "Давно уже надо было это сделать. Проезд подняли в два раза, а сервис стал хуже… Вот пусть начальство КПТ приедете и этот УЗшный клоун Кравцов", "Доводят людей до белого колена", "Правильно! В этом государстве по-другому невозможно! И эта ситуация продолжается уже год!", "Правильно! По всем направлениям такое. Людей за скот принимают…", - писали юзеры.

Но нашлись и те, кто выступил против протестующих, и посетовал на то, что из-за них опоздает на работу.

"Огромное спасибо бастующим! Благодаря вам и мы сейчас стоим закрытые в поле и не движемся", "7 нарядов прибыло, а толку ноль. Сказали, что блокируют до 11:00. Все опоздали из-за стада идиотов. Самое веселое в этой ситуации что изменений не будет", "Перекрывали бы офис Киевпастранса, перекрытие путей ни к чему, кроме ещё большего транспортного коллапса и ссор, не приведет", "Сколько билетов продали, столько вагонов и приехало. Платите за проезд, черти", "А на тех, кто в электричке сидит, и опаздывает на работу им наплевать", - возмущались в сети.

Ранее Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички: что случилось.

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Киев Троещина электричка новости Киева
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