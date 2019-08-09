Рискуют жизнью, чтобы добраться на работу: в Киеве заметили "зацеперов"

Киевлянам с Троещины приходиться добираться на работу, цепляясь за электричку / Фото: Kyiv LIVE

В Киеве на Троещине жители города добираются на работу, рискуя жизнью. Пятеро мужчин из-за огромных очередей на электричку решили зацепиться за поезд снаружи со стороны кабины машиниста.

Фото любителей экстрима опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Не у всех киевлян утро начинается с кофе. Троещина-2", - отмечено в подписи под снимком.

Отметим, Троещина-2 - это пересадочный узел между Киевской городской электричкой и Левобережной линией скоростного трамвая (маршруты №№ 4 и 5).

Ранее на Одесчине "зацепера" насмерть сожгло током на поезде.