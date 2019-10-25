Афера с квартирами для Нацгвардии: за экс-депутата Микитася внесли залог

Родственники ожидают выхода экс-нардепа Максима Микитася из СИЗО.
В четверг, 24 октября, был внесен залог в размере 80 млн гривен за находящегося в следственном изоляторе бывшего народного депутата Максима Микитася.
По словам адвоката подозреваемого Павла Козлова, родственники ожидают выхода экс-нардепа из СИЗО.
"Залог вчера был внесен, сегодня утром поданы документы. Родственники ждут, когда он выйдет из СИЗО", - заявил Козлов УНИАН.
Напомним, Микитася подозревают в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, в результате которой был нанесен ущерб на 81,64 млн грн.