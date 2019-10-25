В кровавых разборках в Харькове всплыл донбасский след

Стрельба в Харькове, в которой был ранен лидер одной из криминальных группировок Георгий Исаков по кличке Жора, была устроена Алексеем Титовым. Так что киллер оказался из оккупированной Горловки.

Как уточнили в полиции, Титов раньше уже был замешан в криминале и даже привлекался к уголовной ответственности.

По данным телеграм-канала Раклы, на дело киллер из "ДНР" отправился с 5 ручными гранатами Ф-1 и двумя пистолетами – Глоком и Узи (два последних он бросил на месте перестрелки на Клочковской (Харьков).

Свое авто после побега с места разборок Титов поджог, а себя затем подорвал гранатой.

В полиции происшедшее уже объявили разборками между двумя преступными группировками.

Напомним, убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.