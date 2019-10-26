На Херсонщине освобожденный из плена РФ моряк Беспальченко отгулял свадьбу

В Херсонской области в Бериславском районе в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра состоялась свадьба освобожденного из плена РФ моряка Виктора Беспальченко с его невестой Татьяной.

Пара расписалась еще в июне 2019 года в следственном изоляторе Лефортово в Москве, церемонию тогда решили перенести – ждали, когда Беспальченко вернется в Украину.

Новоиспеченные супруги вместе шесть лет, в разлуке из-за захвата российскими военными украинских катеров, пара пробыла 9 месяцев.

Шафером на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты – сестра другого моряка Владислава Костишина Елена.

Вызвались помочь в организации свадьбы представители власти области, бизнесмены, фермеры и просто неравнодушные люди.

Напомним, 7 сентября, в субботу, Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными. Около полудня из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты с участниками обмена.

Уже в 13:30 самолет с украинцами, освобожденными в России, приземлился в Борисполе. В то же время самолет с российскими заключенными приземлился во Внуково.