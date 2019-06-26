Любовь не остановить: Пленный украинский моряк женился прямо в московском СИЗО

Виктор Беспальченко и Татьяна Шевченко / 24 канал

Пленный украинский военный моряк Виктор Беспальченко и вступил в брак со своей невестой Татьяной поженились в следственном изоляторе Лефортово в Москве.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook Роман Цимбалюк − известный украинский журналист, постоянно работающий в России.

"Сегодня мне пришлось увидеть очень неординарное событие — свадьба за решеткой. В московском СИЗО „Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна", — написал он

По словам новоиспеченной супруги, в Лефортово состоялась только регистрация брака, а непосредственно свадьба состоится тогда, когда Беспальченко удастся вернуть в Украину.

Напомним, 25 ноября минувшего года пограничники из ФСБ осуществили обстрел и задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля.

25 мая нынешнего года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Кремль обязан немедленно освободить пленных моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.