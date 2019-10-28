Взять и отменить: Милованов предложил радикально разобраться с ЕСВ и налогом на доходы

Тимофей Милованов / УНИАН

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает напрочь отменить единый страховой взнос (ЕСВ), снижение налога на доход физических лиц и пересмотр некоторых других налогов.

Свои предложения он озвучил через пост в социальной сети Facebook.

"Налоги и физлица-предприниматели. Этот пост - не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна. По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат", - написал чиновник.

Милованов прямо предложил отмену ЕСВ, а также максимальное снижение налога на доход физлиц. В качестве компенсации поступлений в госбюджет чиновник предлагает поднять налог на недвижимость и налог на землю, а также на другие активы.

Напомним, ранее заявление министра Милованова о том, что его "никогда не интересовала Украина" вызвало громкий скандал в Сети. До этого одиозная экс-нардеп от партии Свобода Ирина Фарион публично распекла чиновника за один из его постов в Facebook и подчеркнула ошибки.