"Будет наука": шахтеров "ДНР" отправили в Украину за зарплатами

Шахтеры / УНИАН

После захвата боевиками отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украина потеряла контроль над шахтами. В свою очередь так называемые власти ДНР и ЛНР не особо волновались за состояние шахт и за горняков, которые остались работать.

Так, шахтеры "ДНР" попытались получить долги по заработной плате за 2017 год, но их отправили в Украину.

"Шахтоуправления отвечают, что за деньгами людям надо обращаться к украинским юрлицам, хотя в 2017 году "ДНРовцы" уже давно контролировали территорию и поставки угля", – написал журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что это пример для тех, кто верит в поддержку Кремля.

"Отличная получалась "народная республика". Будет наука жителям других регионов, чтобы на этом примере видели, чем заканчивается появление провокаторов, призывающих к разного рода референдумам", – отметил журналист.

Напомним, что ранее в Сети опубликовано видео уничтожения вышки мобильной связи в оккупированном Донецке.