Еще одна актриса "из-за поребрика" стала персоной нон грата в Украине

Маргарита Аброськина снялась в сериале Толя-робот / Фото instagram.com/mabroskina.fan

Российскую актрису Маргариту Аброськину, известную по сериалу Толя-робот, не пустили на территорию Украины. Она приехала в Киев на съемки, однако вынуждена была возвращаться восвояси.

Как сообщила государственная пограничная служба, в аеропорту Борисполь среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили гражданку РФ, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. За нарушение требований украинского законодательства россиянке запретили въезд в Украину на 3 года.

"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - сообщили пограничники.

В ГПСУ не назвали имя персоны нон грата. В то же время, по данным Украинской правды, речь идет о 25-летней актрисе сериалов Маргарите Аброськиной.

Напомним, ранее известная российская комедийная актриса/телеведущая, звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава была добавлена в черный список Министерства культуры Украины. К слову, Варнаве в 2017-м запретили въезд на пять лет в Украину - из-за выступлений в аннексированном Крыму.