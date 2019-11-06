Еще одна актриса "из-за поребрика" стала персоной нон грата в Украине

Из-за незаконных визитов в оккупированный Крым Маргарите Аброськиной на 3 года запретили въезд в Украину.
Российскую актрису Маргариту Аброськину, известную по сериалу Толя-робот, не пустили на территорию Украины. Она приехала в Киев на съемки, однако вынуждена была возвращаться восвояси.
Как сообщила государственная пограничная служба, в аеропорту Борисполь среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили гражданку РФ, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. За нарушение требований украинского законодательства россиянке запретили въезд в Украину на 3 года.
"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - сообщили пограничники.
В ГПСУ не назвали имя персоны нон грата. В то же время, по данным Украинской правды, речь идет о 25-летней актрисе сериалов Маргарите Аброськиной.
Напомним, ранее известная российская комедийная актриса/телеведущая, звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава была добавлена в черный список Министерства культуры Украины. К слову, Варнаве в 2017-м запретили въезд на пять лет в Украину - из-за выступлений в аннексированном Крыму.