ДТП и дождь: Киев застыл в жутких пробках

Пробки в Киеве / УНИАН

Утренний дождь в понедельник, 11 ноября, в Киеве фактически парализовал движение транспорта. Так, масштабные пробки образовались во всех районах столицы.

Согласно данным ресурса Google Maps, сложно проехать по улице Богатырской, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, возле станции метро Героев Днепра, на проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой, а также на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели до сих пор не завершены работы по устранению провала на дороге, образовавшегося 5 ноября из-за прорыва теплотрассы.

Помимо этого, масштабные пробки зафиксированы на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте. Затруднено движение транспорта возле станций метро Золотые ворота, Театральная, Бессарабского рынка и на улице Бассейная.

Facebook-сообщество ДТП. Киев сообщает, что на улице Неженской автомобиль провалился под асфальт.

По данным Киев. Оперативный возле станции метро Демеевская, а именно на улице Владимира Божка, и на улице Академика Туполева из-за большого количества осадков и плохой работы ливневки образовались озера, что также привело к пробкам. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Такая же ситуация и на улице Богатырской, сообщают пользователи соцсети.

Сложно добраться и с левого берега Днепра на правый. Так, в пробках застыли Северный, Южный, Дарницкий, мост Патона и мост Метро.

При этом на левом берегу осложнено движение транспорта возле станций метро Позняки, Славутич, Левобережная, на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте и проспекте Соборности.



Стоить отметить, что осложняют ситуацию на дорогах и множественные ДТП.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду.