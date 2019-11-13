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Организатор "кровавого убийства" сбежавшего из Украины Бабченко вышел на свободу

13 ноября 2019, 19:50

Герман вышел из тюрьмы на свободу в связи с состоянием здоровья.

Борис Герман
Борис Герман вышел на свободу / УНИАН

В среду, 13 ноября, Киевский апелляционный суд выпустил на свободу предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, который ранее свалил из Украины.

"Суд удовлетворил его (Германа – УП) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

При этом прокуратура была против освобождения. Дело рассматривали в закрытом режиме, передает УП.

Читайте также"Нагадив здесь, едет дальше, не уважаю": в Бабченко разочаровался известный волонтерНапомним, ранее адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что при обыске у Бориса Германа, осужденного за организацию попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, Служба безопасности Украины "серьезно нагрелась".

Речь идет о сумме в 170 тысяч долларов, рассказал адвокат и подчеркнул, что эта сумма не была внесена в протокол и, в конечном итоге, ее так и не удалось вернуть.

"У него дома при обыске пропала серьезная, внушительная цифра денежных знаков. Речь идет о 170 тысяч долларов. Эту цифру не удалось вернуть, она не была внесена в протокол. Там были очень серьезные моменты, переговоры и неприятности", - добавил Рыбин.

Также напомним, 29 мая 2018 года в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

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