Ксения Мишина: Я бы посоветовала Лидии Шефер из Крепостной развивать в себе любовь

Ксения Мишина / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с актрисой театра и кино Ксенией Мишиной. Общаясь с читателями, она рассказала, как оценивает шансы их с Женей Котом пары на победу в проекте "Танцы со звездами", как складываются ее отношения с главной конкуренткой в этом танцевальном шоу Анной Ризатдиновой, появится ли ее персонаж – жестокая и несравненная Лидия Шефер – в третьем сезоне сериала "Крепостная", а также почему Ксения уверена, что постоянно будет возвращаться в Крым.

Представляем стенограмму с Ксенией Мишиной.

Неподдающаяся румба, обожаемый Кот и

другие подробности о проекте "Танцы со звездами"

Тата: Провокационный вопрос. Как вы сами оцениваете шансы на победу в Танцах? Кого из оставшихся соперников считаете самым сильным?

Ксения Мишина: Считаю, что наша с Женей пара достойна победы в проекте. И я до конца верю в справедливость.

Машенька: Как вы с Аней Ризатдиновой (основная соперница Ксении в Танцах со звездами, – Ред.) общаетесь вне сцены и камер?

Ксения Мишина: Уважительно по отношению друг к другу.

Егор: С кем на проекте Танцы со звездами вы дружили больше и меньше всего?

Ксения Мишина: У нас в целом очень дружная команда, сложно кого-то выделить.

Ольга: В сериале" Крепостная" Вы играли без памяти влюбленную в Алексея Лидию. А какие отношения у вас с Алексеем в жизни? По дневникам поняла, что отношения даже не дружеские? И, как бальница, могу сказать, что танцевали они очень даже неплохо.

Ксения Мишина: Вряд ли, дневники дают возможность что-то понять. А с Алексеем в жизни мы – коллеги.

Ксения Мишина / УНИАН

София: Что для вас сейчас значит проект "Танцы со звездами"?

Ксения Мишина: Это – однозначно очень интересный этап моей жизни.

Анастасия: Ксения, как вам удается так круто танцевать?

Ксения Мишина: Думаю, сказываются личные способности в сочетании с огромным трудом.

Віка: Чи складно вам бути учасницею Танців з зірками, чи важко було навчитися виконувати доволі різні танці?

Ксения Мишина: Конечно, это – огромный труд.

Соня: Когда и почему вы в последний раз плакали? Не для роли.

Ксения Мишина: На Танцах от боли в ребре и от усталости.

Софія: Скільки годин в день ви витрачаєте на підготовку танцю? І як вам за короткий проміжок часу вдається так неймовірно підготуватись і станцювати?

Ксения Мишина: Этому проекту я отдаю все свое время.

Влада: Самый любимый и нелюбимый танец, который вы танцевали на проекте?

Ксения Мишина: Все свои номера люблю. Но тяжелее всего далась мне румба.

Ксения Мишина / УНИАН

Ангелина: Вы будете танцевать с Женей квикстеп? Очень бы хотелось увидеть ваше этот танец в вашем исполнении.

Ксения Мишина: Вряд ли.

Катя: Больше любите вальс или танго?

Ксения Мишина: Танго.

Наглюк: Чи будете й надалі продовжувати займатися танцями після завершення шоу (для власного задоволення, наприклад)?

Ксения Мишина: Очень этого хочу.

Анжелика: Как вашу жизнь изменили танцы? Будете ли дальше продолжать заниматься ими?

Ксения Мишина: Я открыла для себя потрясающий вид искусства и планирую дальше заниматься танцами.

Ира: Когда вы танцевали танец с водой, то там Женя (Женя Кот – партнер Ксении в проекте Танцы со звездами, – Ред.) чуть не упал. Как он на это отреагировал, не ругал вас?

Ксения Мишина: Это же Женя чуть не упал, а не я. :) Чего ему меня ругать? Готовя такой номер, мы оба понимали, что будет риск упасть, потому что там было очень скользко.

Ирина: Ксения, вы любите Женю Кота? Только откровенно скажите.

Ксения Мишина: Обожаю его как артиста.

Карина: Не боитесь, что сильно привяжитесь к Жене Коту?

Ксения Мишина: Не боюсь.

Ксения Мишина / УНИАН

Третий сезон "Крепостной" и чисто женский совет

от Ксении Мишиной Лидии Шефер

Иван: Ксения, какая роль в сериалах запомнилась больше всего? Хотелось бы вернуться туда и продолжить съемки новых сезонов?

Ксения Мишина: Конечно, наиболее значимая для меня роль – это моя Лидия Шефер в сериале "Крепостная". И мне бы очень хотелось больше раскрыть этого персонажа.

Лика: Какая сцена в Крепостной для вас психологически была самой сложной и почему? Тяжело ли было сыграть безумие, тираншу, закапывающую человека живьем, жесткость и холодность, сменяемую страстной любовью?

Ксения Мишина: За весь период съемок "Крепостной" самой сложной для меня была сцена, во время которой закапывали заживо Катерину. Эта сцена снималась на кладбище, причем действующем, и недалеко от места съемок происходили реальные похороны. Этот день был одним из самых сложных для меня.

Dara: В "Сериале про Сериал" после "Крепостной" намекнули, что в 3 сезоне может вернуться Лидия Шефер. Не буду спрашивать, вернется ли – ведь все равно не скажете. Но хочу спросить, видите ли вы сами, как мог бы развиваться этот персонаж, какой судьбы для нее вы бы хотели? И вообще, какой чисто женский совет дала бы Ксения Мишина Лидии Шефер?

Ксения Мишина: Не уверена, что Лидия Шефер будет в третьем сезоне. Но мне бы было очень интересно до конца раскрыть ее линию. Как бы я ни любила своего персонажа, чисто по-человечески, я бы хотела, чтобы Лидия получила по заслугам.

А посоветовала бы я Лидии Шефер развивать в себе любовь.

Катя: Хотели бы вы сыграть Натали Дорошенко в Крепостной? Если нет, то почему?

Ксения Мишина: Очень интересная роль, интересная линия. С удовольствием попробовала бы себя в этой роли.

Антонина: В "Крепостной" вы были неотразимы, не в последнюю очередь – благодаря шикарным костюмам... Скажите, как вы относитесь к моде той эпохи? Как себя чувствуете в подобных нарядах? Хотели бы, чтобы в современном мире ходили в такой одежде?) Ведь, если не ошибаюсь, это не только красиво, но и порой больно (корсеты), часто неудобно (огромные пышные юбки) и просто тяжело... Ваш любимый наряд Лидии Шефер?

Ксения Мишина: Это невероятно красиво и женственно. Но мне этих нарядов было достаточно в сериале, поэтому в жизни я вряд ли согласилась бы такое носить, потому что это порой больно и часто неудобно.

Ксения Мишина / УНИАН

Роль Лунтика, любимые хорроры и

условия для съемок в российских картинах

Tianna: Когда-то давно вам приходилось работать аниматором – расскажите о самой нелепой роли тогда?

Ксения Мишина: За время работы аниматором у меня было много нелепых ролей. Например, как-то в детском саду я играла Лунтика.

Tomas: Ксения, вы – потрясающая актриса, так проживать жизнь каждого своего персонажа – это талант. Все с таким надрывом, с такой отдачей... Наверняка, такая работа хоть и в удовольствие, но изматывает. расскажите, что для вас лучший отдых? Как во время съемок той же "Крепостной" вы восстанавливали силы? А после завершения съемок?

Ксения Мишина: Я очень люблю свою работу, профессию и своих персонажей. Конечно, среди них есть более значимые для меня, которые, в первую очередь, и вдохновляли.

Стресса из работы еще никогда не испытывала, поэтому ни к каким необычным методам для восстановления сил прибегать не приходилось.

Dinka: Ксеніє, чи доводилося вам колись відчувати себе заручницею якоїсь ролі або образу? Можливо, є якась акторська грань, яку ви б хотіли проявити, але режисери поки що її не помічають?

Ксения Мишина: Режиссеры чаще всего видят меня в ролях отрицательных персонажей. И я этому особо не противлюсь, потому что такие роли у меня получается играть хорошо. Более того, я люблю играть отрицательных персонажей – их просто интересно играть, ведь поле деятельности в такой роли очень широко.

Чувствовала ли я себя заложницей какого-то образа… Вряд ли. В актерстве всегда можно развиваться и каждый раз проявлять себя по-новому.

Лиза: У вас есть актриса, на которую Вы стремитесь быть похожей, которая вдохновила на работу в кино и театре?

Ксения Мишина: Есть много людей, которыми я восхищаюсь.

Ксения Мишина / УНИАН

Саша: Вы бы согласились сменить сферу деятельности – уйти из кино, например, в танцы или пение, но при условии, что полите полную поддержку зарубежного продюсерского центра?

Ксения Мишина: Интересный вопрос. Думаю, как дополнение к своей деятельности, я бы рассмотрела такой вариант.

Vitalina: Какие роли вы отказываетесь играть и почему? Какие у вас существуют требования к режиссеру, сценарию?

Ксения Мишина: Коллективное творчество для меня – превыше всего. Потому что тогда любой, даже неудачный, сценарий можно усовершенствовать общими усилиями.

Игорь: Вы бы хотели поехать сниматься в Голливуд и построить карьеру в США, как американская актриса?

Ксения Мишина: Да.

Sandra: Хотели бы вы сняться в зарубежном кино в Америке или Европе? Какой жанр фильма вам нравится?

Ксения Мишина: Конечно. Недавно снималась в Бельгии в боевике, который выйдет в следующем году.

Любимый жанр – хоррор.

Timka: Не сомневаюсь, что особенно после роли в сериале "Крепостная" вы очень востребованы как актриса. Скажите, а поступают ли вам предложения поучаствовать в проектах или сняться в кино из России? Если да, то как вы их воспринимаете? А что, если поступит какое-то супер-заманчивое предложение (главная и яркая роль, талантливый и знаменитый режиссер, щедрый гонорар), вы бы могли решиться на такой шаг – согласиться сыграть в российской картине, осознавая неминуемость осуждения украинского общества? Наверняка, многие украинские актеры за последние пять лет не раз оказывались перед таким выбором...

Ксения Мишина: Из России пока предложений не поступало. Если же предложат сыграть в кино, и это будет картина, не имеющая политического контекста, то я подумаю над этим предложением.

Сергей: Вы снимались в российских и украинских проектах – есть ли разница в организации, работе? Какие съемки были самые веселые и запоминающиеся?

Ксения Мишина: На территории России я не снималась.

Ксения Мишина / УНИАН

Люк: Ксения, бывали ли случаи, когда вы, так сказать, пострадали за искусство?:) Проект Танцы со звездами не беру – мне кажется, для любой приглашенной звезды репетиции, травмы, физические нагрузки и пробы себя в новом непривычном амплуа - это всегда превозмогание себя и немножечко страдание ради блестящего номера в эфире... А в кино или театре было нечто подобное?

Ксения Мишина: Когда расходится мнение с режиссером, когда нет коллективного творчества, когда тебя не слышат и не чувствуют, твое искусство страдает.

Ирочка: Ксения, Вам трудно сниматься в откровенных сценах? На что бы максимально согласились?

Ксения Мишина: Все зависит от сценария и качества этого продукта.

Єлизавета: Як потрапити на проби, якщо тобі 13, і ти ніколи не знімалася у фільмах до цього? Коли ви зрозуміли, що хочете стати актрисою?

Ксения Мишина: По счастливому случаю либо благодаря своей упорной работе и изучению актерского мастерства.

1323_katia_nadal_3231_: Як стати актрисою, якщо не ходиш в театральний? Ви нікому не відповідаєте в дірект, чи тільки мені?

Ксения Мишина: В директ мне приходит много сообщений, на которые я физически не успеваю отвечать. Но мои посты благодарности адресуются всем.

А как стать актрисой… Нужно развиваться, работать над собой. Сейчас информационное поле настолько велико, что самообразование способно помочь достичь разных целей.

Саша: Сложно ли вам быть актрисой? Как вы шли к этому?

Ксения Мишина: Это – моя профессия, моя жизнь. И я продолжаю к этому идти.

Аркадий: Как бы вы оценили состояние украинского кино на сегодняшний день? Происходят ли в последнее время хоть какие-то положительные подвижки и изменения к лучшему в этой сфере?

Ксения Мишина: Я считаю, что украинский кинематограф – есть, и он неплох. И радует то, что Украина стремится развивать эту сферу. В результате сейчас у нас снимается множество сериалов и стабильное количество полных метров.

Вика: Когда выйдет фильм "Гола правда"?

Ксения Мишина: 1 января.

Ксения Мишина / УНИАН

Rena: Расскажите о той картине, в которой снимаетесь сейчас. Что это будет за роль? Когда фильм можно будет увидеть?

Ксения Мишина: Сейчас я снимаюсь в картине Сергея Толкушкина "Исчезающие следы" Ivory Production. Это – шестнадцатисерийный сериал. Будет много экшена, оружия, разных трюковых сцен... А мой персонаж весьма неоднозначен: он будет и положительным, и отрицательным.

Алексей: Ксения, можно ли сейчас вас видеть на сцене какого-нибудь театра в Киеве? В Молодом, как я понимаю, вы уже не служите, или вас временно там не видно из-за съемок? А также интересно было бы услышать ваше мнение: выживет ли театр в век кино, интернета и по-прежнему востребованного телевидения?

Ксения Мишина: Сейчас я – приглашенный артист в Театре на Подоле. Играю в спектакле Д. Петросяна "Мрії оживають".

А выживет ли театр… По крайней мере, на данный момент театр очень востребован.

Виталий Вульф: Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в спектакле "Мрії збуваються" Театра на Подоле. Каково вам вообще примерять на себя на сцене роль любовницы?)

Ксения Мишина: Всегда интересно примерять на себя то, что тебе несвойственно.

Ксения Мишина / УНИАН

Политические амбиции и любовь

к русской литературе

Joker: Может ли Ксения Мишина стать политиком?:) Роль Лидии Шефер, где Ксения предстала в образе уверенной, жесткой и властной женщины, была настолько убедительной, что кажется, в роли, например, депутата Верховной Рады она была бы так же органична. :) Ну, а что, ведь сейчас среди депутатов кого только нет, а успешный пример президента Зеленского – яркое тому подтверждение. К слову, а вас смущает, что во главе нашей страны актер, юморист?:)

Ксения Мишина: Могу ли я стать политиком? В данный момент – вряд ли. Я – аполитичный человек. И в политических вопросах не очень хорошо разбираюсь.

Настя: А Вам предлагали когда-нибудь поддержать какую-то политическую силу?

Ксения Мишина: Нет.

Шалений Макс: Хотів би запитати, як гадаєте, чи повинен артист, що має мільйонну аудиторію шанувальників, які дослуховуються до його точки зору, відкрито висловлювати свою громадянську та політичну позицію?

Ксения Мишина: Это все индивидуально, по желанию. Ведь у нас свободная страна, и каждый может свободно высказывать свою точку зрения.

Helga: Ксения, как вам работается сейчас в Украине, когда в стране такая ситуация, что публичный человек, в частности, актер, должен тщательно обдумывать каждый свой шаг, каждое слово, потому что общество тут же делит артистов на "своих" и "чужих", "патриотов" и "предателей"? Вам доводилось уже попадать в неловкие ситуации из-за этого? Например, пытались вас упрекать в том, что ездите в Крым (в принципе, из-за похожей жизненной истории разгорелся скандал на нацотборе Евровидения), или еще в чем-то?

Ксения Мишина: Честно говоря, я не могу сказать, что меня часто упрекают в том, что посещаю Крым. Но частные комментарии по этому поводу, безусловно, были. Однако я стараюсь не обращать на такое внимание.

Крым по-прежнему остается частью моей души, местом моего детства.

Wrangler: После того, как в Раду таки прошел главный инициатор пересмотра государственных праздников, легко предположить, что он продолжит продавливать, например, отмену 8 марта. Ксения, а как вы относитесь к такой "ревизии" праздников, в частности, к отмене 8 марта, к запрету Деда Мороза и т.д.?

Ксения Мишина: Никогда не думала об этом. В данный момент у меня просто нет времени, чтобы думать о подобных вещах.

Константин: Считаете ли вы правильным запрет показа советских фильмов на ТВ? Есть такие фильмы, запрет которых вам кажется непонятным или неоправданным?

Ксения Мишина: Определенные советские фильмы являются просто эталонами, шедеврами киноискусства. И я бы никогда не запретила их к показу.

Tarass: Як ви ставитеся до того, що чимало творів російських класиків та й самі класики стали чимось небажаним в Україні, якщо взагалі не потрапили під заборону (як певні російські казки), або читаються школярами у перекладі на українську? Чи вважаєте ви цю практику правильною і розумною?

Ксения Мишина: Я воспитывалась в других условиях, в другой среде. Потому русская классическая литература была перечитана мною "от" и "до". И моя любовь к русской классической литературе никуда не делась.

Привязанность Крыму и женские слабости

Михайленко С.: В каком-то из интервью вы говорили, что поначалу получали экономическое образование, но потом решили поступать в театральный. Что предшествовало этому решению? Почему в тот момент вы решили, что сможете, что это ваше? С чего началась ваша история любви с кино, с театром – с актерством?

Ксения Мишина: Внутреннее самоощущение. Внутреннее "я" подсказало мне.

Nelli: Ксения, кто ваши родители? Вы – из актерской семьи? Как ваши родители отреагировали на ваше желание посвятить себя актерскому искусству?

Ксения Мишина: Родители не имеют отношения к актерству. Поначалу их очень удивил мой выбор.

Фанат 666: Как вы успеваете на все съемки, да еще и за сыном смотреть? Кто вам больше всего помогает за ним присматривать?

Ксения Мишина: Мне помогают родители.

Анастасия: Как поживает ваш сынок?

Ксения Мишина: Спасибо, у сыночка все хорошо.

Виктория: Многие артисты (танцоры, актеры, певцы) не хотят, чтобы их дети работали в той же сфере. А вы бы хотели, чтобы ваш сын в будущем стал актером?

Ксения Мишина: Это решать ему. Я в любом случае буду уважать его выбор.

Павел: Ксения, скажите, у Вас остались родственники в Крыму? Вам удается поддерживать связь, они смотрят сериалы с Вашим участием и танцы?

Ксения Мишина: Да, три "да".

Dinara: Ксения, что вам чаще всего вспоминается о вашей малой родине? Ведь вы – крымчанка. Люди, порой проведя в Крыму всего неделю, потом всю жизнь вспоминают эти удивительные места и стремятся вновь туда попасть. А вы, как человек, родившийся там, по чему в Крыму больше всего тоскуете? И что чувствуете, видя то, что сейчас происходит в Крыму, не имея возможности поехать туда? Или, быть может, вы – не из сентиментальных людей и привязанности к городам, местам у вас нет?

Ксения Мишина: Я имею возможность ездить в Крым и езжу. Ведь мои родные живут там. Крым – это место, где прошло мое детство, юность. Всегда буду туда возвращаться.

Виктория: Как вы нашли силы жить дальше, когда разошлись с мужем?

Ксения Мишина: Развод – это далеко не конец света.

Ксения Мишина / УНИАН

Лена: Где берете силы, чтобы подняться после падений и начать все заново?

Ксения Мишина: Без падений не бывает и взлетов.

Милана: Вы – вспыльчивый человек? Вас легко вывести из себя?

Ксения Мишина: Я – достаточно эмоциональный человек.

Ира: Есть ли у вас комплексы и как с ними справляетесь?

Ксения Мишина: Конечно, у меня, как и у всех людей, есть комплексы. Но работа над собой всегда позволяет их преодолевать.

Любашка: Что считаете своими маленькими женскими слабостями, чем любите себя побаловать, и в чем часто не можете себе отказать?

Ксения Мишина: Желание снять с себя ответственность – это моя маленькая женская слабость. Чаще всего я могу себе отказать во всем, если этого требует моя цель.

Eva: Как относитесь к мужчинам, которые принципиально не дарят цветов, считая их бесполезным подарком, но при этом готовы дарить что-то практичное? Такие неромантики вас, скорее, оттолкнут или это не имеет значения?

Ксения Мишина: Бывали моменты в жизни, когда мне тоже хотелось вместо цветов получить в подарок нечто более практичное.

Владислава: Как вы думаете, обычный человек может стать известным, достичь высот в карьерном росте?

Ксения Мишина: Конечно, может. Мы все – обычные люди, и у всех есть шанс стать известным и достичь высот.

Таня: У вас прекрасная фигура. Есть какие-то особенности?

Ксения Мишина: Все как у всех. Припять меня, слава богу, не коснулась. :)

Tianna: Ксюша, у вас тут через вопрос фактически спрашивают, любите ли вы Кота, а я хотела бы узнать – любите ли вы котов, вообще, животных?

Ксения Мишина: Конечно. Очень люблю животных, в том числе и кошек.

Яна: Какие книги или фильмы Вас вдохновляют?

Ксения Мишина: Таких книг и фильмов очень много. Сейчас я читаю книгу по психологии – "Эмоциональный интеллект" Дэниела Гоулмана. А последний фильм, который я посмотрела и который вызвал у меня отклик, – это "Джокер".

Ориська: Ви гарно говорите українською, але видно, що ця мова – не рідна. Плануєте далі розвивати свої знання мови і мовні навички?

Ксения Мишина: Так, звісно.

Умка: Ксения, несколько коротких вопросов: 1) как воспринимаете, если незнакомый человек говорит вам "ты"? 2) способны ли простить ложь, предательство? 3) как относитесь к критике? 4) если человек пишет вам с грубыми грамматическими ошибками, это влияет на ваше восприятие этого человека? 5) что для вас табу в актерской профессии? 6) роль-мечта, персонаж-мечта - какой ролью вы горите, кого хотите сыграть? кто-то стремится сыграть Гамлета, кто-то Джульетту, а что для вас было бы знаковой работой?

Ксения Мишина: 1) Смотря, каким будет подтекст обращения "на ты".

2) В зависимости от ситуации.

3) К здоровой критике отношусь положительно.

4) Конечно.

5) Непрофессионализм.

6) Таких ролей еще очень много. Знаковой работой, думаю, была бы роль в фильме, основанном на реальных событиях.

Надежда Майная

Фото – Инны Соколовской, УНИАН